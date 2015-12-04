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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жуниор Ахиссан
№27
Нападающий
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
10 нояб. 1996 (24) года
Рост
177
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
Спартак
1 : 0
Крылья Советов
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
1
Крылья Советов
0
был в запасе