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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Шелдон Бато
№4
Защитник
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Команда
Кайрат
Гражданство
Тринидад и Тобаго
Дата рождения
29 янв. 1991 (30) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
17:00
Кайрат
1 : 2
Сигма
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
17:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Кайрат
1
Сигма
2
был в запасе
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
Сигма
2 : 0
Кайрат
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сигма
2
Кайрат
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:45
АЗ Алкмаар
2 : 1
Кайрат
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЗ Алкмаар
2
Кайрат
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
Кайрат
2 : 0
АЗ Алкмаар
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайрат
2
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2018
19 июля 2018
чт
16:00
Кайрат
7 : 1
Энгордань
19.07.2018
19 июля 2018
чт
16:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Кайрат
7
Энгордань
1
был в запасе