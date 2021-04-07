Евгений Фролов
№97
Полузащитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 янв. 1997 (24) года
Рост
179
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Чертаново
-:-
Балтика
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
-
Балтика
-
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
был в запасе
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 20:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
был в запасе