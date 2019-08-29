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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
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Олимпиада
Алексей Риос
№17
Полузащитник
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Команда
БАТЭ
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
14 мая 1987 (33) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
БАТЭ
2 : 0
Астана
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
БАТЭ
2
Астана
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
17:00
Астана
3 : 0
БАТЭ
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Астана
3
БАТЭ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
БАТЭ
0 : 0
Сараево
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
БАТЭ
0
Сараево
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд