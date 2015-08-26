Леннерт Десмюл
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
20 июня 1996 (24) года
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2015 26 авг. 2015 ср 21:45
Брюгге
0 : 4
Манчестер Юнайтед
26.08.2015 26 авг. 2015 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Брюгге
0
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе