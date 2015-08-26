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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Леннерт Десмюл
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
20 июня 1996 (24) года
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
26.08.2015
26 авг. 2015
ср
21:45
Брюгге
0 : 4
Манчестер Юнайтед
26.08.2015
26 авг. 2015
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Брюгге
0
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе