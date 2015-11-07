Хорхе Гомес
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 июня 1993 (27) лет
Рост
187
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:30
Эйбар
3 : 1
Хетафе
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эйбар
3
Хетафе
1
был в запасе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 21:30
Малага
0 : 0
Эйбар
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0
Эйбар
0
был в запасе