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Нестор Диас
№26
Вратарь
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Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 июня 1992 (28) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
20:15
Лас-Пальмас
2 : 1
Сельта
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
2
Сельта
1
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:30
Сельта
0 : 2
Атлетико
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
0
Атлетико
2
был в запасе
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
18:00
Сельта
1 : 5
Валенсия
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
1
Валенсия
5
был в запасе
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
0:05
Реал Сосьедад
2 : 3
Сельта
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2
Сельта
3
был в запасе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
Сельта
1 : 3
Реал
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
1
Реал
3
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:00
Вильярреал
1 : 2
Сельта
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
1
Сельта
2
был в запасе
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
21:30
Сельта
0 : 0
Хетафе
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0
Хетафе
0
был в запасе
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
23:00
Эйбар
1 : 1
Сельта
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
1
Сельта
1
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
Севилья
1 : 2
Сельта
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1
Сельта
2
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:15
Сельта
3 : 3
Лас-Пальмас
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:15
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
3
Лас-Пальмас
3
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
23:00
Леванте
1 : 2
Сельта
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
23:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1
Сельта
2
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 1 тур