Деян Дразич
№11
Нападающий
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Команда
Слован
Гражданство
Сербия
Дата рождения
26 сент. 1995 (25) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Слован
2 : 4
Брага
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Слован
2
Брага
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
Бешикташ
2 : 1
Слован
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бешикташ
2
Слован
1
был в запасе
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Слован
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Вулверхэмптон
1
Слован
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
Слован
1 : 2
Вулверхэмптон
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
Брага
2 : 2
Слован
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брага
2
Слован
2
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Слован
4 : 2
Бешикташ
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
4
Бешикташ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур