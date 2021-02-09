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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жефферсон Лерма
№8
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
25 окт. 1994 (26) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
20:30
Бернли
0 : 2
Борнмут
90'
90'
90'
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Бернли
0
Борнмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
Олдхэм
1 : 4
Борнмут
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Олдхэм
1
Борнмут
4
был в запасе