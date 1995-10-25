Сайди Джанко
№18
Защитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
22 окт. 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
Сельта
-:-
Вальядолид
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
-
Вальядолид
-
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0
Реал
1
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 24 тур