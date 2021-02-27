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Олимпиада
Андреа Конти
№5
Защитник
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Команда
Парма
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 марта 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
Специя
-:-
Парма
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
-
Парма
-
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
78'
78'
78'
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
Верона
2 : 1
Парма
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 88'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
2
Парма
1
минуты: 1' - 88' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
Парма
0 : 3
Болонья
35'
35'
35'
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Парма
71'
71'
71'
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
22:45
Парма
0 : 2
Сампдория
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
Кальяри
0 : 2
Милан
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0
Милан
2
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Ювентус
3
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Милан
3 : 2
Лацио
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3
Лацио
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
1
Милан
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Дженоа
2 : 2
Милан
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Милан
2
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:45
Милан
2 : 2
Парма
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2
Парма
2
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:45
Сампдория
1 : 2
Милан
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Милан
2
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Милан
2 : 0
Фиорентина
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2
Фиорентина
0
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
3
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:45
Милан
2 : 2
Верона
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2
Верона
2
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Милан
2
был в запасе
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
22:45
Милан
3 : 3
Рома
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3
Рома
3
был в запасе
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