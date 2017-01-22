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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Эмануэле Суагер
№23
Защитник
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Команда
Карпи
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 нояб. 1992 (28) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:00
Аталанта
1 : 0
Сампдория
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
1
Сампдория
0
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Лацио
2 : 1
Аталанта
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
2
Аталанта
1
был в запасе