Эмануэле Суагер
№23
Защитник
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Команда
Карпи
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 нояб. 1992 (28) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 20:00
Аталанта
1 : 0
Сампдория
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
1
Сампдория
0
был в запасе
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Лацио
2 : 1
Аталанта
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
2
Аталанта
1
был в запасе