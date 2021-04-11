Борис Радунович
№1
Вратарь
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Команда
Аталанта
Гражданство
Сербия
Дата рождения
26 мая 1996 (24) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:45
Фиорентина
-:-
Аталанта
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
-
Аталанта
-
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:00
Аталанта
1 : 3
Сампдория
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
1
Сампдория
3
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
Наполи
4 : 1
Аталанта
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
4
Аталанта
1
был в запасе