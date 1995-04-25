Джейми Баез
№11
Нападающий
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Команда
Специя
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
25 апр. 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 22:45
Милан
2 : 0
Фиорентина
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
2
Фиорентина
0
был в запасе
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:00
Фиорентина
1 : 3
Лацио
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1
Лацио
3
был в запасе