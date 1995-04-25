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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Джейми Баез
№11
Нападающий
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Команда
Специя
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
25 апр. 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
22:45
Милан
2 : 0
Фиорентина
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
2
Фиорентина
0
был в запасе
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:00
Фиорентина
1 : 3
Лацио
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1
Лацио
3
был в запасе