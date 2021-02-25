Жилберто (Жилберто )
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Бенфика
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
7 марта 1993 (28) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Арсенал
3 : 2
Бенфика
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Арсенал
3
Бенфика
2
был в запасе
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Бенфика
1 : 1
Арсенал
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бенфика
1
Арсенал
1
был в запасе