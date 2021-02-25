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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Жилберто (Жилберто )
№2
Защитник
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Команда
Бенфика
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
7 марта 1993 (28) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
Арсенал
3 : 2
Бенфика
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Арсенал
3
Бенфика
2
был в запасе
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Бенфика
1 : 1
Арсенал
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бенфика
1
Арсенал
1
был в запасе