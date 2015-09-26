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Андреа Лиотти
№12
Вратарь
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Команда
Карпи
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 февр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:00
Рома
5 : 1
Карпи
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5
Карпи
1
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
Сампдория
5 : 2
Карпи
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
5
Карпи
2
был в запасе