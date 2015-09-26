Андреа Лиотти
№12
Вратарь
Подписаться
Команда
Карпи
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 февр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:00
Рома
5 : 1
Карпи
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5
Карпи
1
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Сампдория
5 : 2
Карпи
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
5
Карпи
2
был в запасе