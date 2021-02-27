Кевин Ласанья
№92
Нападающий
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 авг. 1992 (28) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 22:45
Верона
-:-
Ювентус
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
-
Ювентус
-
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:00
Дженоа
2 : 2
Верона
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
2
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 22:45
Верона
2 : 1
Парма
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
2
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Верона
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:45
Рома
3 : 1
Верона
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Верона
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 17:00
Удинезе
1 : 1
Аталанта
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:45
Сампдория
2 : 1
Удинезе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
27'
27'
27'
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
27'
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
78'
78'
78'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 22:45
Ювентус
4 : 1
Удинезе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
4
Удинезе
1
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Беневенто
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Удинезе
57'
57'
57'
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
57'
минуты: 54' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1
Удинезе
1
минуты: 54' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 20:30
Удинезе
0 : 0
Кротоне
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0
Кротоне
0
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:00
Торино
2 : 3
Удинезе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2
Удинезе
3
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 20:00
Удинезе
1 : 0
Дженоа
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 20:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 22:45
Сассуоло
0 : 0
Удинезе
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 22:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
0
Удинезе
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:30
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:30
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Милан
2
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 20:00
Фиорентина
3 : 2
Удинезе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 5 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
Удинезе
3 : 2
Парма
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
3
Парма
2
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 4 тур