Джерри Мбакогу
№10
Нападающий
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Команда
Карпи
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
1 окт. 1992 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 17:00
Оренбург
1 : 0
Крылья Советов
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 17:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Оренбург
1
Крылья Советов
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Арсенал
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1
Арсенал
1
был в запасе
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 14:30
Крылья Советов
2 : 1
Анжи
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 14:30
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Крылья Советов
2
Анжи
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
9'
9'
9'
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Амкар
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 17:15
Крылья Советов
1 : 2
ЦСКА
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
09.09.2016 09 сент. 2016 пт 20:00
Ростов
2 : 1
Крылья Советов
09.09.2016 09 сент. 2016 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 18:30
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 18:30
минуты: 52' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Крылья Советов
0
Уфа
1
минуты: 52' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 20:30
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 20:30
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Локомотив
0
Крылья Советов
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Краснодар
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Крылья Советов
1
Краснодар
1
был в запасе