Маттео Феделе
№69
Полузащитник
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Команда
Карпи
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
20 июля 1992 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 19:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Университатя
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
РБ Лейпциг
3
Университатя
1
был в запасе