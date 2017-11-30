Раффаэле Бьянко
№8
Полузащитник
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Команда
Карпи
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 авг. 1987 (33) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.11.2017 30 нояб. 2017 чт 20:00
Удинезе
8 : 3
Перуджа
55'
55'
55'
30.11.2017 30 нояб. 2017 чт 20:00
55'
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Удинезе
8
Перуджа
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала