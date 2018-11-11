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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Лоренцо Лолло
№20
Полузащитник
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Команда
Карпи
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 дек. 1990 (30) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2015/2016
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Удинезе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
2
Удинезе
1
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
Парма
1 : 0
Эмполи
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
1
Эмполи
0
был в запасе
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
22:00
Эмполи
1 : 1
Милан
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
1
Милан
1
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
Эмполи
0 : 1
Лацио
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Эмполи
0
Лацио
1
был в запасе