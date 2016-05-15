Гаспар Иньигес
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 марта 1994 (27) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
Удинезе
1 : 2
Карпи
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1
Карпи
2
был в запасе
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:00
Удинезе
1 : 5
Торино
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
1
Торино
5
был в запасе
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 21:45
Интер
3 : 1
Удинезе
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
3
Удинезе
1
был в запасе
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Удинезе
2 : 1
Фиорентина
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
2
Фиорентина
1
был в запасе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
Сампдория
2 : 0
Удинезе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
2
Удинезе
0
был в запасе
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 13:30
Удинезе
3 : 1
Наполи
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3
Наполи
1
был в запасе
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 19:00
Карпи
2 : 1
Торино
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Карпи
2
Торино
1
был в запасе
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:00
Рома
5 : 1
Карпи
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5
Карпи
1
был в запасе
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Карпи
0 : 0
Наполи
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Карпи
0
Наполи
0
был в запасе
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:00
Карпи
0 : 1
Фиорентина
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Карпи
0
Фиорентина
1
был в запасе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
Палермо
2 : 2
Карпи
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
2
Карпи
2
был в запасе
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
Карпи
1 : 2
Интер
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Карпи
1
Интер
2
был в запасе