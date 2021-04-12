Гаэтано Летизия
№3
Защитник
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Дата рождения
29 июня 1990 (30) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
Беневенто
-:-
Сассуоло
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
-
Сассуоло
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Беневенто
2 : 2
Парма
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2
Парма
2
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 11'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
минуты: 1' - 11' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 39'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
минуты: 1' - 39' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
77'
77'
77'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
77'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Беневенто
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
Беневенто
1 : 1
Лацио
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:45
Сассуоло
1 : 0
Беневенто
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
1
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Парма
0 : 0
Беневенто
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
0
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:00
Беневенто
1 : 1
Ювентус
45'
45'
45'
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:00
45'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 14:30
Фиорентина
0 : 1
Беневенто
53'
53'
53'
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0
Беневенто
1
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 8 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:00
Беневенто
0 : 3
Специя
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0
Специя
3
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 7 тур
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 22:45
Верона
3 : 1
Беневенто
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
3
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Беневенто
1 : 2
Наполи
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 21:45
Рома
5 : 2
Беневенто
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
5
Беневенто
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
Беневенто
2 : 5
Интер
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 37' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Беневенто
2
Интер
5
минуты: 37' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:00
Сампдория
2 : 3
Беневенто
88'
88'
88'
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:00
88'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2
Беневенто
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур