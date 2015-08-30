Эдоардо Онето
№80
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 февр. 1996 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
Наполи
2 : 2
Сампдория
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
2
Сампдория
2
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Сампдория
5 : 2
Карпи
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
5
Карпи
2
был в запасе