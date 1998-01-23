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Олимпиада
Педро Перейра
№32
Защитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Португалия
Дата рождения
22 янв. 1998 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
молодежный чемпионат европы групповой этап
англия. кубок
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
Специя
-:-
Кротоне
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
-
Кротоне
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Наполи
4 : 3
Кротоне
78'
78'
78'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4
Кротоне
3
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:00
Кротоне
2 : 3
Болонья
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
17:00
Лацио
3 : 2
Кротоне
12.03.2021
12 марта 2021
пт
17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3
Кротоне
2
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Аталанта
5 : 1
Кротоне
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
5
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
Кротоне
1 : 2
Сассуоло
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Милан
4 : 0
Кротоне
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4
Кротоне
0
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Кротоне
0 : 3
Дженоа
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
22:45
Фиорентина
2 : 1
Кротоне
83'
83'
83'
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
2
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4
Беневенто
1
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Верона
2 : 1
Кротоне
89'
89'
89'
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2
Кротоне
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Кротоне
1 : 3
Рома
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1
Рома
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
14:30
Интер
6 : 2
Кротоне
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
6
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
20:30
Кротоне
2 : 1
Парма
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
2
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:00
Сампдория
3 : 1
Кротоне
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
Удинезе
0 : 0
Кротоне
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:00
Кротоне
4 : 1
Специя
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
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