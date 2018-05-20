Альберто Бриноли
№22
Вратарь
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 авг. 1991 (29) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
Кьево
1 : 0
Беневенто
20.05.2018 20 мая 2018 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1
Беневенто
0
был в запасе
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:00
Беневенто
1 : 0
Дженоа
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Дженоа
0
был в запасе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
СПАЛ
2 : 0
Беневенто
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
2
Беневенто
0
был в запасе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
Беневенто
3 : 3
Удинезе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
3
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:45
Милан
0 : 1
Беневенто
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0
Беневенто
1
был в запасе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 19:00
Беневенто
0 : 3
Аталанта
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
0
Аталанта
3
был в запасе
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Беневенто
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2
Беневенто
2
был в запасе
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 16:00
Беневенто
2 : 4
Ювентус
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Беневенто
2
Ювентус
4
был в запасе
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 18:00
Беневенто
3 : 0
Верона
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
3
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Лацио
6 : 2
Беневенто
63'
63'
63'
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
6
Беневенто
2
был в запасе
11.03.2018 11 марта 2018 вс 14:30
Фиорентина
1 : 0
Беневенто
11.03.2018 11 марта 2018 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
1
Беневенто
0
был в запасе
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:45
Интер
2 : 0
Беневенто
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
2
Беневенто
0
был в запасе
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
Беневенто
3 : 2
Кротоне
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
3
Кротоне
2
был в запасе
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 22:45
Рома
5 : 2
Беневенто
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
5
Беневенто
2
был в запасе
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 22:45
Беневенто
0 : 2
Наполи
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Наполи
2
был в запасе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Торино
3 : 0
Беневенто
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
3
Беневенто
0
был в запасе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Беневенто
3 : 2
Сампдория
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Беневенто
3
Сампдория
2
был в запасе
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
Беневенто
1 : 0
Кьево
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
1
Кьево
0
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
Дженоа
1 : 0
Беневенто
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1
Беневенто
0
был в запасе
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 20:00
Беневенто
1 : 2
СПАЛ
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1
СПАЛ
2
был в запасе