Массимилиано Карлини
№29
Нападающий
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Команда
Юве Стабиа
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 авг. 1986 (34) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
Наполи
4 : 0
Фрозиноне
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
4
Фрозиноне
0
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
Фрозиноне
0 : 1
Сассуоло
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 37 тур
Фрозиноне
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 37 тур
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
Милан
3 : 3
Фрозиноне
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
3
Фрозиноне
3
был в запасе
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 13:30
Фрозиноне
0 : 2
Палермо
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фрозиноне
0
Палермо
2
был в запасе
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Кьево
5 : 1
Фрозиноне
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
5
Фрозиноне
1
был в запасе
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
Верона
1 : 2
Фрозиноне
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
1
Фрозиноне
2
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 16:00
Фрозиноне
0 : 1
Интер
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 16:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фрозиноне
0
Интер
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Дженоа
4 : 0
Фрозиноне
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Дженоа
4
Фрозиноне
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Фрозиноне
0 : 0
Фиорентина
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
0
Фиорентина
0
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Карпи
2 : 1
Фрозиноне
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Карпи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:00
Фрозиноне
2 : 0
Удинезе
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фрозиноне
2
Удинезе
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
Сампдория
2 : 0
Фрозиноне
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
2
Фрозиноне
0
был в запасе
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 20:00
Фрозиноне
0 : 0
Лацио
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фрозиноне
0
Лацио
0
был в запасе
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 17:00
Эмполи
1 : 2
Фрозиноне
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1
Фрозиноне
2
был в запасе
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 17:00
Фрозиноне
0 : 2
Ювентус
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Фрозиноне
0
Ювентус
2
был в запасе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
Фрозиноне
2 : 4
Милан
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фрозиноне
2
Милан
4
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 20:00
Палермо
4 : 1
Фрозиноне
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
4
Фрозиноне
1
был в запасе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
Фрозиноне
0 : 2
Кьево
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фрозиноне
0
Кьево
2
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
Фрозиноне
3 : 2
Верона
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
3
Верона
2
был в запасе
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 22:45
Интер
4 : 0
Фрозиноне
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4
Фрозиноне
0
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур