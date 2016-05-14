Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Хердур Магнуссон
Александр Головин
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
Сербия
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Белоруссия
Спартак
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Алекссандро Фрара
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 нояб. 1982 (38) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
14.05.2016
14 мая 2016
сб
21:45
Наполи
4 : 0
Фрозиноне
14.05.2016
14 мая 2016
сб
21:45
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
4
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
Фрозиноне
0 : 1
Сассуоло
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Фрозиноне
0
Сассуоло
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
Милан
3 : 3
Фрозиноне
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
3
Фрозиноне
3
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
13:30
Фрозиноне
0 : 2
Палермо
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фрозиноне
0
Палермо
2
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Кьево
5 : 1
Фрозиноне
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 21'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
5
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 21' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
Верона
1 : 2
Фрозиноне
90'
30'
90'
30'
90'
30'
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
1
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
16:00
Фрозиноне
0 : 1
Интер
29'
29'
29'
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фрозиноне
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
Дженоа
4 : 0
Фрозиноне
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Дженоа
4
Фрозиноне
0
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 0
Фиорентина
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 24'
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 24' / Италия. Серия А, 30 тур
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Карпи
2 : 1
Фрозиноне
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Карпи
2
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
Фрозиноне
2 : 0
Удинезе
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 28 тур
Фрозиноне
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 28 тур
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
Сампдория
2 : 0
Фрозиноне
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
2
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 27 тур
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
20:00
Фрозиноне
0 : 0
Лацио
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
20:00
минуты: 1' - 88'
Италия. Серия А, 26 тур
Фрозиноне
0
Лацио
0
минуты: 1' - 88' / Италия. Серия А, 26 тур
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
17:00
Эмполи
1 : 2
Фрозиноне
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 2
Ювентус
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Фрозиноне
0
Ювентус
2
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:45
Рома
3 : 1
Фрозиноне
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 22 тур
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:00
Фрозиноне
0 : 0
Аталанта
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
0
Аталанта
0
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:00
Торино
4 : 2
Фрозиноне
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
4
Фрозиноне
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Фрозиноне
1 : 5
Наполи
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фрозиноне
1
Наполи
5
был в запасе
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
Показать все игры