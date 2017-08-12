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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Роберто Кривелло
№4
Защитник
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Команда
Специя
Гражданство
Италия
Дата рождения
14 сент. 1991 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2017/2018
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:45
Удинезе
3 : 2
Фрозиноне
79'
79'
79'
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:45
79'
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Удинезе
3
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала