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Кристиан Делл'Орко
№39
Защитник
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Команда
Специя
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 февр. 1994 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
Специя
-:-
Кротоне
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
-
Кротоне
-
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
Специя
2 : 1
Кальяри
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2
Кальяри
1
был в запасе
02.03.2021
02 марта 2021
вт
22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
02.03.2021
02 марта 2021
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
Специя
2 : 2
Парма
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2
Парма
2
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
20:30
Фиорентина
3 : 0
Специя
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3
Специя
0
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
Рома
4 : 3
Специя
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
Наполи
1 : 2
Специя
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Специя
2
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:00
Беневенто
0 : 3
Специя
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:00
минуты: 45' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0
Специя
3
минуты: 45' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Специя
1 : 4
Ювентус
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Специя
1
Ювентус
4
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Парма
2 : 2
Специя
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2
Специя
2
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
Специя
2 : 2
Фиорентина
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Специя
2
Фиорентина
2
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:00
Милан
3 : 0
Специя
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
3
Специя
0
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
13:30
Специя
1 : 4
Сассуоло
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
13:30
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 2 тур
Специя
1
Сассуоло
4
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 2 тур