Марио Эрарди
№19
Защитник
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Команда
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Гражданство
Италия
Дата рождения
19 февр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Дженоа
1 : 2
Аталанта
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Аталанта
2
был в запасе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
Фрозиноне
2 : 2
Дженоа
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фрозиноне
2
Дженоа
2
был в запасе
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 13:30
Дженоа
1 : 0
Милан
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
1
Милан
0
был в запасе
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Лацио
2 : 0
Дженоа
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
2
Дженоа
0
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Палермо
1 : 0
Дженоа
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
1
Дженоа
0
был в запасе