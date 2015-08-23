Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Хердур Магнуссон
Александр Кокорин
Александр Головин
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
Сербия
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Белоруссия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Паоло Паренте
№34
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 марта 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
Палермо
1 : 0
Дженоа
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
1
Дженоа
0
был в запасе