Оливье Нтчам
№8
Полузащитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 февр. 1996 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
-:-
Лион
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
-
Лион
-
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур