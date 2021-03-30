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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Урош Джурджевич
№32
Нападающий
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Команда
Партизан
Гражданство
Черногория
Дата рождения
2 марта 1994 (27) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
испания. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Черногория
0 : 1
Норвегия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 63'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Черногория
0
Норвегия
1
минуты: 1' - 63' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
17:00
Черногория
4 : 1
Гибралтар
27.03.2021
27 марта 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 77'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Черногория
4
Гибралтар
1
минуты: 1' - 77' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Латвия
1 : 2
Черногория
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Латвия
1
Черногория
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур