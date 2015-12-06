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Теннис
Олимпиада
Матеус Кассини
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 февр. 1996 (25) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2015/2016
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
17:00
Аталанта
3 : 0
Палермо
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3
Палермо
0
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
Палермо
1 : 0
Кьево
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
1
Кьево
0
был в запасе
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
23:00
Палермо
0 : 1
Эмполи
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Палермо
0
Эмполи
1
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Палермо
2 : 4
Рома
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Палермо
2
Рома
4
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
Торино
2 : 1
Палермо
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
2
Палермо
1
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Палермо
0 : 1
Сассуоло
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
0
Сассуоло
1
был в запасе
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:45
Милан
3 : 2
Палермо
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
3
Палермо
2
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
Палермо
2 : 2
Карпи
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
2
Карпи
2
был в запасе
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
Удинезе
0 : 1
Палермо
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
0
Палермо
1
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
Палермо
1 : 0
Дженоа
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
1
Дженоа
0
был в запасе