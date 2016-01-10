Роберто Пиррелло
№31
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
Верона
0 : 1
Палермо
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0
Палермо
1
был в запасе
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
Палермо
1 : 3
Фиорентина
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1
Фиорентина
3
был в запасе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Палермо
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3
Палермо
0
был в запасе