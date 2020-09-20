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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фабрицио Аластра
№46
Вратарь
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
1 окт. 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2015/2016
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
13:30
Парма
0 : 2
Наполи
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0
Наполи
2
был в запасе