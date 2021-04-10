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Олимпиада
Раде Крунич
№33
Полузащитник
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Команда
Милан
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
7 окт. 1993 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига наций. лига а
лига европы квалификация
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Парма
-:-
Милан
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
-
Милан
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
13:30
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:00
Фиорентина
2 : 3
Милан
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2
Милан
3
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:45
Милан
0 : 1
Наполи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0
Наполи
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Верона
0 : 2
Милан
27'
27'
27'
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
27'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Милан
0 : 3
Интер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Интер
3
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Милан
4 : 0
Кротоне
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4
Кротоне
0
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Милан
0 : 3
Аталанта
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0
Аталанта
3
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 36' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
минуты: 36' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Милан
3 : 2
Лацио
41'
41'
41'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
1
Милан
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Дженоа
2 : 2
Милан
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Милан
2
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:45
Милан
2 : 2
Парма
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2
Парма
2
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:45
Сампдория
1 : 2
Милан
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Милан
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Милан
2 : 0
Фиорентина
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2
Фиорентина
0
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
3
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
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