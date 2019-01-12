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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роналдо (Роналдо )
№5
Полузащитник
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Команда
Салернитана
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 апр. 1990 (30) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
17:00
Лацио
4 : 1
Новара
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/8 финала
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
21:30
Брешиа
2(4) : 2(5)
Новара
60'
60'
60'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2(4)
Новара
2(5)
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала