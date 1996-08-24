Ибраим Диалло
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
12 авг. 1996 (24) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 23:30
Райо Вальекано
0 : 0
Валенсия
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0
Валенсия
0
был в запасе