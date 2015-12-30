Ченгдонг Жанг
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Китай
Дата рождения
9 февр. 1989 (32) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 20:15
Райо Вальекано
0 : 2
Атлетико
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 20:15
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
0
Атлетико
2
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
Райо Вальекано
2 : 1
Спортинг
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
2
Спортинг
1
был в запасе
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 21:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Райо Вальекано
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
0
Райо Вальекано
1
был в запасе