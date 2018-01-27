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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Уссейну Сиссе
№6
Полузащитник
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Команда
Милтон Кинс Донс
Гражданство
Мали
Дата рождения
6 апр. 1991 (29) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
испания. примера
Сезон:
2017/2018
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
Милтон Кинс Донс
0 : 1
Ковентри
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Милтон Кинс Донс
0
Ковентри
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Милтон Кинс Донс
60'
60'
60'
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
60'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
0
Милтон Кинс Донс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала