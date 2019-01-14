Маттео Манкозу
№25
Нападающий
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Команда
Карпи
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 дек. 1984 (36) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2019 14 янв. 2019 пн 23:00
Рома
4 : 0
Виртус Энтелла
14.01.2019 14 янв. 2019 пн 23:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
4
Виртус Энтелла
0
был в запасе