Винченцо Сильвестро
№44
Полузащитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
31 июля 1998 (22) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2017 12 дек. 2017 вт 23:00
Интер
0(5) : 0(4)
Порденоне
12.12.2017 12 дек. 2017 вт 23:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
0(5)
Порденоне
0(4)
был в запасе