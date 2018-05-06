Давид Симон
№2
Защитник
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Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
31 дек. 1989 (31) год
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.05.2018 06 мая 2018 вс 19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Хетафе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Лас-Пальмас
0
Хетафе
1
был в запасе
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 22:30
Бетис
1 : 0
Лас-Пальмас
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1
Лас-Пальмас
0
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Реал Сосьедад
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Лас-Пальмас
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 13:00
Леванте
2 : 1
Лас-Пальмас
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2
Лас-Пальмас
1
был в запасе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:30
Лас-Пальмас
0 : 3
Реал
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Лас-Пальмас
0
Реал
3
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 15:00
Депортиво
1 : 1
Лас-Пальмас
65'
65'
65'
17.03.2018 17 марта 2018 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1
Лас-Пальмас
1
был в запасе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 18:15
Атлетико
3 : 0
Лас-Пальмас
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:45
Лас-Пальмас
2 : 1
Валенсия
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:45
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
2
Валенсия
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 15:00
Жирона
6 : 0
Лас-Пальмас
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
6
Лас-Пальмас
0
был в запасе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 20:30
Лас-Пальмас
1 : 2
Эйбар
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Лас-Пальмас
1
Эйбар
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 21:30
Хетафе
2 : 0
Лас-Пальмас
68'
68'
68'
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2
Лас-Пальмас
0
был в запасе
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 18:15
Реал Сосьедад
2 : 2
Лас-Пальмас
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
2
Лас-Пальмас
2
был в запасе
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 20:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Леванте
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Лас-Пальмас
0
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 13:00
Вильярреал
4 : 0
Лас-Пальмас
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
4
Лас-Пальмас
0
был в запасе
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 19:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Леганес
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 19:30
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Лас-Пальмас
0
Леганес
2
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 23:15
Лас-Пальмас
1 : 5
Атлетико
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 23:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Лас-Пальмас
1
Атлетико
5
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 23:15
Валенсия
1 : 0
Лас-Пальмас
80'
80'
80'
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 23:15
минуты: 1' - 85'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 85' / Испания. Примера, 1 тур