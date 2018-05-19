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Олимпиада
Давид Гарсия
№5
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Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 февр. 1982 (39) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
Лас-Пальмас
1 : 2
Жирона
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Лас-Пальмас
1
Жирона
2
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Эйбар
1 : 0
Лас-Пальмас
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1
Лас-Пальмас
0
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Хетафе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Лас-Пальмас
0
Хетафе
1
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
Эспаньол
1 : 1
Лас-Пальмас
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1
Лас-Пальмас
1
был в запасе
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
22:30
Бетис
1 : 0
Лас-Пальмас
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Реал Сосьедад
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Лас-Пальмас
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
13:00
Леванте
2 : 1
Лас-Пальмас
50'
50'
50'
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
13:00
50'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:30
Лас-Пальмас
0 : 3
Реал
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Лас-Пальмас
0
Реал
3
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
15:00
Депортиво
1 : 1
Лас-Пальмас
17.03.2018
17 марта 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Вильярреал
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Лас-Пальмас
0
Вильярреал
2
был в запасе
05.03.2018
05 марта 2018
пн
23:00
Сельта
2 : 1
Лас-Пальмас
05.03.2018
05 марта 2018
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
2
Лас-Пальмас
1
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
Леганес
0 : 0
Лас-Пальмас
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
0
Лас-Пальмас
0
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:00
Лас-Пальмас
1 : 2
Севилья
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
23:00
Лас-Пальмас
1 : 0
Малага
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1
Малага
0
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
18:15
Атлетико
3 : 0
Лас-Пальмас
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3
Лас-Пальмас
0
был в запасе
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:45
Лас-Пальмас
2 : 1
Валенсия
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
2
Валенсия
1
был в запасе
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
15:00
Жирона
6 : 0
Лас-Пальмас
57'
57'
57'
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
6
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:30
Лас-Пальмас
1 : 2
Эйбар
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Лас-Пальмас
1
Эйбар
2
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
21:30
Хетафе
2 : 0
Лас-Пальмас
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2
Лас-Пальмас
0
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
Реал
3 : 0
Лас-Пальмас
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал
3
Лас-Пальмас
0
был в запасе
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