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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Дани Лоренсо
№31
Вратарь
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Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 апр. 1993 (27) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
21:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Райо Вальекано
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:30
Атлетико
1 : 0
Лас-Пальмас
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
1
Лас-Пальмас
0
был в запасе