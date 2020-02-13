Рауль Лисоайн
№1
Вратарь
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Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 янв. 1991 (30) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.02.2020 13 февр. 2020 чт 23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Мирандес
13.02.2020 13 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал Сосьедад
2
Мирандес
1
был в запасе
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 23:00
Мирандес
4 : 2
Вильярреал
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мирандес
4
Вильярреал
2
был в запасе
30.01.2020 30 янв. 2020 чт 23:00
Мирандес
3 : 1
Севилья
30.01.2020 30 янв. 2020 чт 23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Мирандес
3
Севилья
1
был в запасе