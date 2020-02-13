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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Рауль Лисоайн
№1
Вратарь
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Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 янв. 1991 (30) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
13.02.2020
13 февр. 2020
чт
23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Мирандес
13.02.2020
13 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал Сосьедад
2
Мирандес
1
был в запасе
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
23:00
Мирандес
4 : 2
Вильярреал
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мирандес
4
Вильярреал
2
был в запасе
30.01.2020
30 янв. 2020
чт
23:00
Мирандес
3 : 1
Севилья
30.01.2020
30 янв. 2020
чт
23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Мирандес
3
Севилья
1
был в запасе