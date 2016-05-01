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Олимпиада
Бернард Менса
№43
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
17 окт. 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
01.05.2016
01 мая 2016
вс
19:15
Депортиво
0 : 2
Хетафе
01.05.2016
01 мая 2016
вс
19:15
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0
Хетафе
2
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
19:15
Хетафе
2 : 2
Валенсия
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
19:15
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
2
Валенсия
2
был в запасе
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
21:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Хетафе
1 : 5
Реал
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
1
Реал
5
был в запасе
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:30
Хетафе
1 : 1
Севилья
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1
Севилья
1
был в запасе
02.03.2016
02 марта 2016
ср
-:-
Лас-Пальмас
4 : 0
Хетафе
02.03.2016
02 марта 2016
ср
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Лас-Пальмас
4
Хетафе
0
был в запасе
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
20:15
Хетафе
0 : 1
Атлетико
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
20:15
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0
Атлетико
1
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
05.02.2016
05 февр. 2016
пт
22:30
Малага
3 : 0
Хетафе
05.02.2016
05 февр. 2016
пт
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
3
Хетафе
0
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
20:15
Хетафе
3 : 1
Эспаньол
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
20:15
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
3
Эспаньол
1
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:15
Хетафе
1 : 0
Бетис
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:15
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1
Бетис
0
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
04.01.2016
04 янв. 2016
пн
22:30
Спортинг
1 : 2
Хетафе
04.01.2016
04 янв. 2016
пн
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
1
Хетафе
2
был в запасе
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
18:00
Реал
4 : 1
Хетафе
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
18:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Реал
4
Хетафе
1
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Хетафе
2 : 0
Вильярреал
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
2
Вильярреал
0
был в запасе
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
21:30
Сельта
0 : 0
Хетафе
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0
Хетафе
0
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:15
Хетафе
3 : 0
Леванте
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:15
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3
Леванте
0
был в запасе
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
21:30
Хетафе
1 : 0
Малага
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
21:30
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1
Малага
0
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 4 тур