Энрико Венкато
№32
Вратарь
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 дек. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
Дженоа
2 : 0
Верона
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2
Верона
0
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:00
Верона
1 : 1
Рома
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1
Рома
1
был в запасе